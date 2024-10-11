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Анонсированы ремастеры трёх классических частей Tomb Raider

Анонсированы ремастеры трёх классических частей Tomb Raider
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Компания Aspyr Media анонсировала ремастеры трёх последних классических частей Tomb Raider. Сборник получил название Tomb Raider IV-VI Remastered.

Релиз коллекции состоится 14 февраля на ПК, Nintendo Switch, PS4 и PS5. В Epic Games Store уже даже появились страницы сборника.

Видео доступно на YouTube-канале Aspyr Media. Права на видео принадлежат Aspyr Media.

Предзаказы на Tomb Raider IV-VI Remastered уже открылись. Ремастеры игр получат улучшенную графику, возможность переключения на оригинальную и ряд других улучшений. Также коллекция будет включать в себя по одному дополнению для каждой части.

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