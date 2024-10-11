Steam теперь сообщает, что пользователи покупают лицензии на видеоигры

11 октября пользователи цифрового магазина Steam сообщили, что теперь при оформлении покупки игры в сервисе высвечивается особая плашка. Она гласит, что после приобретения тайтла клиент не становится его владельцем, а лишь получает лицензию на него.

Фото: Valve

При покупке цифрового товара вы получаете лицензию на продукт в Steam.

Компания Valve добавила данное предупреждение из-за того, что в 2025 году в США в Калифорнии вступит в силу новый закон. Он обязывает цифровые магазины не вводить в заблуждение покупателей о полном владении тем или иным продуктом — клиенты всего лишь приобретают лицензию, к которой могут потерять доступ в любое время.