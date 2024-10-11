Майкл Китон готов сняться в «Битлджусе 3» Тима Бёртона

Майкл Китон («Бэтмен», «Битлджус») пообщался с корреспондентом издания E! News. В ходе разговора актёр заявил, что готов сняться в «Битлджусе 3» Тима Бёртона. По словам Китона, он готов сниматься в новых частях серии хоть каждый год.

Видео доступно на YouTube-канале E! News. Права на видео принадлежат E! News.

Я бы делал это [снимался в фильмах серии «Битлджус»] хоть каждый год.

Напомним, за время показов «Битлджус 2» заработал более $ 400 млн. Производственный бюджет фильма составил $ 100 млн, поэтому наверняка лента полностью окупилась и принесла существенную прибыль своим создателям.

Премьера картины «Битлджус 2» в мировом прокате состоялась 5 сентября.