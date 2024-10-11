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Звезда хоррора «Ужасающий» хотел бы сыграть Джокера во вселенной DC

Звезда хоррора «Ужасающий» хотел бы сыграть Джокера во вселенной DC
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10 октября в кинотеатрах России состоялась премьера фильма ужасов «Ужасающий 3». В честь недавней мировой премьеры журналисты издания GamesRadar+ взяли интервью у Дэвида Ховарда Торнтона, исполнителя роли клоуна Арта.

По словам Торнтона, он очень хотел бы сыграть Джокера во вселенной DC. Актёр признаётся, что это его самый любимый злодей всех времён.

Джокер — мой любимый злодей всех времен, и это персонаж, которого я бы с удовольствием сыграл. Поэтому надеюсь, что кто-то вроде Джеймса Ганна даст мне возможность взяться за этого персонажа. Мне хотелось бы провернуть с ним много вещей.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока его жители засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

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