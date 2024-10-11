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TikTok уволит сотни модераторов и заменит их нейросетями — СМИ

TikTok уволит сотни модераторов и заменит их нейросетями — СМИ
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Журналисты Reuters сообщили, что TikTok увольняет сотни модераторов по всему миру. Согласно источникам издания, в общей сложности компания собирается ликвидировать более 700 рабочих мест. Руководство пошло на такое решение, поскольку хочет внедрить систему модерации контента на базе искусственного интеллекта.

В TikTok и ранее использовали такие технологии для модерации. Отмечается, что 80% контента, который нарушает правила платформы, удаляется автоматизированной системой. Представители TikTok подтвердили массовую волну увольнений, однако раскрывать причины не стали.

Согласно данным журналистов, в ближайшее время TikTok проведёт дополнительную волну сокращений. При этом на данный момент в компании работает порядка более 110 тысяч сотрудников.

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