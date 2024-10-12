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Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в кинотеатрах России
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12 октября в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжение фильма 2019 года с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Сейчас картина доступна в ограниченном количестве кинотеатров в Москве и Санкт-Петербурге: массовый релиз в других городах состоится 13-го числа.

Лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненном для стран СНГ.

Продолжение «Джокера» рассказывает о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

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