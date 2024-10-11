Первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга — от режиссёра «Собирателя душ»

Кинокомпания Neon представила первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. На нём изображена жуткая игрушка зверька со злыми красными глазами.

Сюжет ленты основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главных героев сыграл Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Мировая премьера ленты состоится 21 февраля.

Первый постер