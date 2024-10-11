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Комедия «Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кёртис выйдет 8 августа — новый кадр

Комедия «Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кёртис выйдет 8 августа — новый кадр
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Компания Disney сообщила, что мировая премьера комедии «Чумовая пятница 2» состоится 8 августа 2025 года. Также авторы опубликовали новый кадр с персонажами Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис, которые снова исполнят главные роли в сиквеле.

Согласно синопсису, в продолжении героиня Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем главная героиня решит выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Оригинальный фильм «Чумовая пятница» основан на романе Мэри Роджерс «Причудливая пятница». Комедия Марка Уотерса заработала в мировом прокате $ 160 млн при бюджете в всего $ 20 млн.

Новый кадр

Фото: Walt Disney Pictures

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