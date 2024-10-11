Компания Disney раскрыла, что фильм «Лило и Стич» выйдет в мировом прокате 23 мая 2025 года. Роль Лило в картине исполнит семилетняя актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха.

Также в фильме снимется Зак Галифианакис, который известен по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в далёком 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.