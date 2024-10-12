В Fortnite добавят Кожаное лицо, Мефисто и других героев в честь Хэллоуина

Разработчики королевской битвы Fortnite опубликовали трейлер ежегодного хэллоуинского события Fortnitemares. В ролике авторы показали Эдварда Руки-Ножницы, Тыквенного короля, Саллиy из «Кошмара перед Рождеством», Мефисто, Куклу Билли, Кожаное лицо и других героев.

Ивент Fortnitemares стартует в королевской битве уже сегодня, 12 октября, вечером.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Ко всему прочему в игре появятся Капитан Крюк, Круэлла де Виль, Малефисента и другие персонажи из культовых произведений Disney. Набор «Билли» с предметами из франшизы хорроров «Пила» уже доступен во внутриигровом магазине.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.