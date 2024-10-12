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Сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова превысили 100 млн рублей
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12 октября сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова в России превысили 100 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилось полторы недели — премьера состоялась 10-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Фёдор Лавров и Анастасия Кувшинова.

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