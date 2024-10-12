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Роскомнадзор собирается замедлять и блокировать сайты без суда

Роскомнадзор собирается замедлять и блокировать сайты без суда
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Журналисты издания Forbes изучили новый приказ Роскомнадзора. Согласно тексту документа, ведомство собирается получить юридическое обоснование для замедления и блокировки сайтов во внесудебном порядке.

Для этого Роскомнадзор будет руководствоваться решениями Генпрокуратуры, которая официально может не обосновывать своих решений и даже своего участия в их принятии. Также это будет значить, что ведомство сможет не отчитываться за свои действия перед обществом, когда будет блокировать любой интернет-ресурс.

А поскольку все «замедления» и принуждения — это не блокировки, а некое «управление сетями связи», то это значит, что РКН сможет замедлять и блокировать всё, что ему заблагорассудится. Никто за это ни отчитываться, ни отвечать не будет.

Когда данный приказ войдёт в силу, пока неизвестно. Напомним, 8 октября Роскомнадзор заблокировал в России Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити.

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