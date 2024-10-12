Расписание выхода второго сезона сериала «Терапия» от создателей «Теда Лассо»

16 октября стартует второй сезон сериала «Терапия» от создателей «Теда Лассо». Шоу рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии. Премьера финала состоится 25 декабря.