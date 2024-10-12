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Второй сезон сериала Терапия (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Терапия» от создателей «Теда Лассо»
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16 октября стартует второй сезон сериала «Терапия» от создателей «Теда Лассо». Шоу рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии. Премьера финала состоится 25 декабря.

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия16 октября
3-я серия23 октября
4-я серия30 октября
5-я серия6 ноября
6-я серия13 ноября
7-я серия20 ноября
8-я серия27 ноября
9-я серия4 декабря
10-я серия11 декабря
11-я серия18 декабря
12-я серия25 декабря
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