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Опубликован новый постер восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»

Опубликован новый постер восьмого сезона аниме «Моя геройская академия»
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Компания TOHO animation представила новый постер восьмого, финального сезона аниме «Моя геройская академия». Авторы пока не раскрывают сюжетную завязку грядущего сезона и другие детали.

Ожидается, что премьера продолжения состоится в 2025 году, однако точная дата пока неизвестна. Седьмой сезон аниме «Моя геройская академия» вышел 4 мая этого года.

Напомним, «Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

Новый постер

Фото: TOHO animation

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