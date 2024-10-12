Зрители приняли хоррор «Ужасающий 3» лучше «Собирателя душ»

10 октября в кинотеатрах России состоялась премьера фильма ужасов «Ужасающий 3». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: Cineverse

Вторые встретили так же хорошо, как и первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил оценку B — это лучше «Собирателя душ» (C+). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока его жители засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.