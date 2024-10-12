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Guilded, аналог Discord от авторов Roblox, больше не доступен в России

Guilded, аналог Discord от авторов Roblox, больше не доступен в России
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8 октября в России заблокировали Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити. Сервисом пользовались миллионы людей по всей стране, поэтому многие нашли альтернативу в виде Guilded от авторов Roblox.

Однако 11 октября платформа сама заблокировала доступ россиянам, хотя ранее таких запретов с её стороны не было. Предполагается, что причина подобного решения кроется в резком всплеске новых пользователей из России.

Те, кто пытается зайти на сайт или в приложение Guilded, сталкиваются с ошибкой 403. Также известно, что блокировка доступа к сервису из России настроена на стороне дистрибутива Amazon CloudFront. При этом пользователи отмечают, что способы обхода ограничений всё равно есть.

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