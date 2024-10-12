Мультфильм «Дикий робот» выйдет в онлайне 15 октября

СМИ раскрыли дату выхода мультфильма «Дикий робот» в цифре. Анимационная картина появится онлайн уже 15 октября — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Лента будет доступна для просмотра в стриминговых сервисах Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Мировая премьера «Дикого робота» состоялась 27 сентября. Сборы мультфильма в прокате уже превысили $ 100 млн при бюджете в $ 78 млн.