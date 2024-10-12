Расписание выхода фэнтезийного сериала «Наследники. Дар крови»
14 октября стартует фэнтезийный сериал «Наследники. Дар крови». Шоу рассказывает о дочери великого мага, которая совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить её семью, не удаётся, и Надя исчезает. И теперь её мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей.
В первый сезон войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут только первую серию. Премьера финала состоится 31 октября. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.
Расписание выхода сериала «Наследники. Дар крови»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 октября
|2-я серия
|15 октября
|3-я серия
|16 октября
|4-я серия
|17 октября
|5-я серия
|21 октября
|6-я серия
|22 октября
|7-я серия
|23 октября
|8-я серия
|24 октября
|9-я серия
|28 октября
|10-я серия
|29 октября
|11-я серия
|30 октября
|12-я серия
|31 октября
Материалы по теме
Комментарии