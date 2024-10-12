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Сериал Наследники. Дар крови (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода фэнтезийного сериала «Наследники. Дар крови»
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14 октября стартует фэнтезийный сериал «Наследники. Дар крови». Шоу рассказывает о дочери великого мага, которая совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить её семью, не удаётся, и Надя исчезает. И теперь её мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей.

В первый сезон войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут только первую серию. Премьера финала состоится 31 октября. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.

Расписание выхода сериала «Наследники. Дар крови»

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 октября
2-я серия15 октября
3-я серия16 октября
4-я серия17 октября
5-я серия21 октября
6-я серия22 октября
7-я серия23 октября
8-я серия24 октября
9-я серия28 октября
10-я серия29 октября
11-я серия30 октября
12-я серия31 октября
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