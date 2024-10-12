Студия DreamWorks уже работает над мультфильмом «Дикий робот 2»

Журналисты издания Deadline сообщили, что студия DreamWorks уже работает над мультфильмом «Дикий робот 2». Данную информацию подтвердил режиссёр первой части Крис Сандерс, однако конкретные детали раскрывать не стал.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Мировая премьера «Дикого робота» состоялась 27 сентября. Сборы мультфильма в прокате уже превысили $ 100 млн при бюджете в $ 78 млн.