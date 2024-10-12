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Съёмки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг стартуют 31 января

Съёмки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг стартуют 31 января
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Журналисты издания World of Reel сообщили, что съёмки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг стартуют 31 января 2025 года. Автор материала отметил, что будущий перезапуск представляет собой полнометражный фильм, а не сериал.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж («Энола Холмс»). Детали сюжета и полный актёрский состав ещё неизвестны.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. Работу над проектом Грета Гервиг начала летом 2023 года после выхода фильма «Барби».

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