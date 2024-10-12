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Сцена с песчаными червями из «Дюны 2» дорого обошлась Дени Вильнёву

Сцена с песчаными червями из «Дюны 2» дорого обошлась Дени Вильнёву
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Недавно режиссёр дилогии «Дюна» Дени Вильнёв выступил на кинофестивале в Лондоне. В ходе мероприятия постановщик рассказал, что для съёмки масштабной сцены с песчаными червями во втором фильме потребовалась 44 дня и отдельная команда.

По словам Вильнёва, иногда для создания одного кадра приходилось тратить целую неделю из-за различных сложностей.

Я понял, что не хочу идти на компромиссы… Мне хотелось снять всё при естественном освещении. И тогда я понял, что на это уйдут месяцы. Каждый кадр был очень сложным. Иногда на один кадр уходило полдня, иногда день, а иногда — неделя из-за различных сложностей. Если бы я это делал в одиночку, то производство продолжалось бы до сих пор.

Мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля этого года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.

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