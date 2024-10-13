TikTok умышленно подсаживает детей на свои короткие ролики — чиновники США

Администрация штата Кентукки, США подала иск в суд против сервиса TikTok. В нём чиновники обвиняют разработчиков видеохостинга в умышленном подсаживании американских детей и подростков на сервис, о чём те не раз сообщали на своих презентациях.

Так, согласно информации из внутренних отчётов, новым пользователям достаточно провести около 35 минут в сервисе, чтобы они ежедневно запускали приложение. Авторы ранее также рассказывали, что ради этого эффекта они проделали большую работу, устранив все отвлекающие факторы и сделав удобный переход от одного ролика к другому.

Свои претензии к TikTok юридически высказали также и некоторые другие штаты США, в том числе округ Колумбия. Согласно искам, модерация сервиса практически не удаляет ролики с запрещённым в стране контентом, что нарушает законодательство страны.

Массовые иски от американских штатов появились примерно за три месяца до возможной блокировки сервиса в США — это может случиться уже в январе 2025 года. Власти Штатов хотят запретить TikTok, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Кроме того, упоминается и «необходимость защиты граждан от угроз со стороны других враждебных государств».