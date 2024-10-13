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Расписание игр PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 на 13 октября (ПГЛ Валлахия по Доте)

Расписание финального дня PGL Wallachia Season 2 по «Доте»
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Сегодня, 13 октября, завершится топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за выход в гранд-финал сразятся южноамериканская HEROIC и европейская Tundra Esports. Победитель данного противостояния получит право встретиться с Team Falcons в решающей встрече турнира.

Расписание матчей PGL Wallachia S2 по «Доте» на 13 октября, воскресенье:

  • 11:00. HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);
  • 15:00. Team Falcons (Ближний Восток) — победитель первой серии.

Международный чемпионат PGL Wallachia S2 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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