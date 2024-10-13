Расписание финального дня IEM Rio 2024 по CS2 — NAVI в финале против MOUZ

Сегодня, 13 октября, закончится международный чемпионат Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

В решающей встрече бразильского ивента MOUZ, выбившая с турнира такие команды, как Tam Vitality и FURIA Esports, столкнётся с украинской Natus Vincere, для которой это уже шестой гранд-финал подряд в этом сезоне.

Расписание финального дня IEM Rio 2024 по CS2 на 13 октября, воскресенье:

20:00. Гранд-финал, MOUZ (Европа) — Natus Vincere (Украина)

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на чемпионате IEM Katowice 2025.