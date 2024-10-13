Хоррор «Субстанция» с Деми Мур утёк в Сеть за две недели до выхода в онлайне

13 октября хоррор «Субстанция» с Деми Мур в главной роли утекла в Сеть за две недели до выхода в онлайне. Официальная премьера ленты в стриминговых сервисах состоится 29-го числа. Критики и зрители приняли картину отлично, а также называют её одним из лучших боди-хорроров последних лет.

Картина рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

Премьера ленты состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Фильм получил награду за лучший сценарий. Режиссёром выступил Корали Фаржеа («Выжившая»).