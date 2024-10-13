Авторы хоррора «Я иду искать» с Самарой Уивинг уже работают над сиквелом

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, авторы хоррора «Я иду искать» с Самарой Уивинг уже работают над сиквелом. К производству привлечены режиссёры и сценаристы первой части. Детали сюжета продолжения ещё неизвестны.

Оригинал рассказывает о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

В актёрский состав первой части вошли также Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл, Кристиан Бруун, Мелани Скрофано, Элиз Левек и другие. Режиссёрами выступили Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Сроки и дата премьеры картины «Я иду искать 2» пока не раскрываются.