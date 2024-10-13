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Сборы фэнтези «Василиса и хранители времени» превысили в России 100 млн рублей

Сборы фэнтези «Василиса и хранители времени» превысили в России 100 млн рублей
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13 октября сборы семейного фэнтези «Василиса и хранители времени» в России превысили 100 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилось полторы недели — премьера состоялась 3-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделённую чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с её помощью обрести вечную молодость.

Главные роли в ленте исполнили Маша Кошина («Универ. 13 лет спустя»), Дарья Мороз («Медиатор»), Сергей Гармаш («Чебурашка»), Юрий Кузнецов («Брат») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступил Павел Лунгин («Братство»).

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