Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Rio 2024. Гранд-финал. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел второй русский трейлер боевика «Хищные земли» с Энтони Маки — премьера 7 ноября

Вышел второй русский трейлер боевика «Хищные земли» с Энтони Маки — премьера 7 ноября
Комментарии

Вышел новый дублированный трейлер боевика «Хищные земли» с Энтони Маки (франшиза «Мстители») в главной роли. Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Lyrical Media.

Согласно синопсису, мир стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а всё остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Но однажды горстке смельчаков приходится спуститься на равнину.

Также в актёрский состав вошли Морена Баккарин, Мэдди Хассон, Дэнни Бойд мл., Шона Эрп, Кевин Хуммель и другие. Кресло режиссёра занял Джордж Нолфи («Меняющие реальность», «Банкир»).

Материалы по теме
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android