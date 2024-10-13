Сборы фильма «Граф Монте-Кристо» в России превысили 300 млн рублей

13 октября сборы фильма «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма в России превысили 300 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобился почти месяц — премьера состоялась 19 сентября.

Фото: «Фонд Кино»

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»).