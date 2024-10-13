«Его обоссут»: стример NS — о скилле Марка Цукерберга в «Цивилизации»

Недавно бизнесмен Марк Цукерберг признался в любви к серии стратегических игр Sid Meier's Civilization. Также предприниматель заявил, что считает себя отличным игроком в «Цивилизацию» и сильно удивляется, если кому-то удаётся его победить.

Теперь его заявление прокомментировал стример NS, который заявил, что Цукерберга «обоссут ещё в первой эпохе».

Его там обоссут ещё в первой эпохе. Зарашат конями какими-нибудь — любые нормальные игроки. Цукерберг — это классический чел, который… Как когда я приходил на телевидение и говорил, что там на каком-то турнире по Доте разыгрывается примерно $ 10 млн. И там такие все: «О-о-о, кажется, нам стоит поиграть». То есть те люди, которые думают, что если они, не знаю, потратят два месяца, то они уже способны на что-то. В Цивку на самом деле задры нереальные играют. Там у людей и по 10 тыс. часов, если не больше.

Релиз «Цивилизации 7» состоится 11 февраля 2025 года на ПК и консолях — PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.