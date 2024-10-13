Мэтт Деймон вернётся к роли Джейсона Борна в новом фильме

Согласно данным сервиса Production Weekly, следующий фильм во франшизе «Джейсон Борн» получил подзаголовок The Bourne Dilemma («Дилема Борна»). Также из опубликованного материала стало известно, что главную роль в боевике исполнит Мэтт Деймон.

Над шестым фильмом в серии работает кинокомпания Universal Pictures. Идея следующей части принадлежит режиссёру Эдварду Бергеру («На Западном фронте без перемен»). Подробности сюжета, полный каст и другие детали будущей картины тоже остаются неизвестными.

Когда состоится премьера боевика, также не раскрывается. Последняя часть во франшизе вышла в 2016 году. Критики и зрители приняли пятый фильм весьма сдержанно.