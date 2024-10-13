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Сборы мультфильма «Трансформеры: Начало» превысили $ 100 млн

Сборы мультфильма «Трансформеры: Начало» превысили $ 100 млн
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13 октября сборы мультфильма «Трансформеры: Начало» в мировом прокате превысили $ 100 млн. Для достижения такого результата анимационной картине понадобилось три с половиной недели — премьера состоялась 20 сентября.

Производственный бюджет мультфильма составил $ 75 млн, поэтому для окупаемости ему необходимо заработать как минимум $ 150 млн. Вероятно, достичь данной суммы картине не удастся, поскольку её релиз в стриминговых сервисах состоится уже 22 октября.

«Трансформеры: Начало» стал «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Показы мультфильма в кинотеатрах России стартовали 28 сентября.

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