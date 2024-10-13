Аниме «Ван-Пис» уходит на перерыв до апреля 2025 года

Авторы культового аниме «Ван-Пис» из студии Toei Animation сообщили, что шоу уходит на перерыв до апреля 2025 года. Создатели пошли на данное решение, чтобы поднять качество проекта.

Вместо новых эпизодов авторы покажут улучшенную версию арки «Остров рыболюдей». В ней студия также поднимет качество рисовки и вместо 57 серий ужмёт хронометраж в 21.

Видео доступно на YouTube-канале ONE PIECE公式YouTubeチャンネル. Права на видео принадлежат Toei Animation.

Ко всему прочему, 20 октября выйдет специальный эпизод «Ван-Писа». Напомним, аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 35 лет вышло более 1000 эпизодов.