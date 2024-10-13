Сборы «Джокера 2» обвалились на 82% — это хуже «Капитана Марвел 2»

4 октября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». По итогам первого уикенда картина заработала всего $ 40 млн в США, что почти в три раза меньше запуска оригинальной ленты 2019 года.

На вторую неделю проката сборы фильма обвалились на 82% — это хуже, чем у картин «Капитан Марвел 2» (78,1%) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (69,9%). Тем временем в мировом прокате «Джокер: Безумие на двоих» заработал уже $ 165 млн.

С учётом бюджета в $ 200 млн и низких оценок от зрителей можно сделать вывод, что лента уже точно не окупится: для этого ей необходимо собрать около $ 450 млн.

Продолжение «Джокера» рассказывает о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.