Хоррор «Ужасающий 3» стал самым кассовым фильмом серии — всего за три дня проката

10 октября состоялась мировая премьера хоррора «Ужасающий 3». За первые выходные лента заработала в прокате США $ 18,2 млн и стала самым кассовым фильмом франшизы. Для сравнения: вторая часть собрала в домашнем прокате $ 10,6 млн, а вторая — $ 339 тыс.

Напомним, события «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока они засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграют Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен Лавера.

Хоррор «Ужасающий 3» вышел в кинотеатрах России одновременно со всем миром.