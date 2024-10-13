Fortitude стал двукратным чемпионом турнира BB Classic по Warcraft 3 Reforged

Завершился чемпионат BetBoom Classic: W3R — Season 2 по игре Warcraft 3 Reforged с призовым фондом $ 15 тыс.

В гранд-финале соревнования столкнулись два китайских киберспортсмена — Сюй Fortitude Юйсин, игравший за «Людей», и Жи eer0 Хиан Гуо на «Нежити». В итоге Фортитьюд разгромил своего оппонента, завершив решающую встречу со счётом 4:0.

Итоги BetBoom Classic: Warcraft 3 Reforged — Season 2:

Первое место: Сюй Fortitude Юйсин (Китай) — $ 5 тыс.;

Второе место: Жи eer0 Хиан Гуо (Китай) — $ 3 тыс.;

Третье место: Чжун Soin Джин Хван (Южная Корея) — $ 2 тыс.;

Четвёртое место: Матик Starbuck Дежак (Словения) — $ 1,5 тыс.;

5-6-е место: Дмитрий Happy Костин (Россия) , Жо LawLiet Жу Ён (Южная Корея) — $ 1 тыс.;

, Жо LawLiet Жу Ён (Южная Корея) — $ 1 тыс.; 7-8-е место: Дох LabyRinth Ю Хён (Южная Корея), Чон Sok Хо Ук (Южная Корея) — $ 750;

9-12-е место: Лу Fly100% Вэйлян (Китай), Хо Colorful Ю Лай (Китай), Еом FoCuS Ху Саб (Южная Корея), Чан Moon Джэ Хо (Южная Корея);

13-16-е место: Сергей HawK Щербаков (Россия), Родриго Jens Инохоса (Чили), Вадим Dise Пласкевич (Россия), Леон Leon Хог (Германия).

Турнир BB Classic по Warcraft 3 Reforged прошёл в период с 26 сентября по 13 октября в Дубае, ОАЭ. В рамках соревнования 16 киберспортсменов разыграли призовой фонд в размере $ 15 тыс.