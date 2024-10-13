Российская команда «Пожилая Скумбрия» стала чемпионом турнира по Deadlock

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Завершился первый профессиональный турнир в Европе FISSURE Underworld по Deadlock с призовым фондом $ 15 тыс.

В гранд-финале онлайн-соревнования столкнулись две российские команды — DMS и Pojilaya Skumbriya. «Скумбрия» с лёгкостью разделалась со своим оппонентом, завершив серию со счётом 2:0.

Итоги FISSURE Underworld по Deadlock:

Первое место: Pojilaya Skumbriya (Россия) — $ 7,5 тыс.;

— $ 7,5 тыс.; Второе место: DMS (Россия) — $ 3,5 тыс.;

— $ 3,5 тыс.; 3-4-е место: Three Six Mafia (Европа), Buff Enjoyers (Европа) — $ 2 тыс.;

5-6-е место: meow (Россия) , magic carpet (Россия) ;

, ; 7-8-е место: FLuffy Gangsters (Россия), paistinpannu:D (Финляндия).

Турнир FISSURE Underworld по Deadlock прошёл в онлайн-формате в период с 11 по 13 октября. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 15 тыс.