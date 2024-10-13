Virtus.pro представила обновлённый состав на онлайн-турнир по Dota 2

Российская Virtus.pro анонсировала состав на онлайн-соревнование CCT Series 4 по Dota 2 с призовым фондом $ 50 тыс.

VP выступит на турнире со своим костяком из четырёх игроков, к которому присоединится молодой казахстанский киберспортсмен Алим aik Беспаев. За последний год Айк выступал в таких коллективах, как Yellow Submarine, Nemiga Gaming, L1GA TEAM и DMS. Представители «медведей» отметили, что про-игрок сыграет на ивенте в качестве замены.

Состав Virtus.pro на CCT Series 4 по «Доте»:

Илья Kiritych~ Ульянов;

Илья squad1x Кувалдин;

Евгений Noticed Игнатенко;

Владислав Antares Кертман;

Алик aik Беспаев (замена);

Сергей G Брагин (тренер).

Турнир CCT Series 4 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 9 по 18 октября. Состав VP получил прямое приглашение в плей-офф ивента.