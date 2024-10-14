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Результаты IEM Rio 2024 по CS2 (ИЕМ Рио 2024 по КС)

Natus Vincere стала чемпионом IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2
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Подошёл к концу международный чемпионат Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

За титул чемпиона сразились такие команды, как Natus Vincere и MOUZ. По итогам первых трёх карт, «рождённые побеждать» вели со счётом 2:1. В четвёртой игре украинский коллектив находился в двух раундах от ничейного результата, однако NAVI удалось совершить «камбек» и завершить серию в свою пользу.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2024 . Гранд-финал
13 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 3
Natus Vincere

Итоги IEM Rio 2024 по CS2:

  • Первое место: Natus Vincere (Украина) — $ 100 тыс. и слот на IEM Katowice 2025;
  • Второе место: MOUZ (Европа) — $ 42 тыс.;
  • 3-4-е место: FURIA Esports (Бразилия), HEROIC (Европа) — $ 20 тыс.;
  • 5-6-е место: Team Vitality (Европа), Virtus.pro (Россия) — $ 10 тыс.;
  • 7-8-е место: FaZe Clan (Европа), The MongolZ (Монголия) — $ 6 тыс.;
  • 9-12-е место: Complexity Gaming (США), Team Liquid (Северная Америка), Astralis (Дания), Eternal Fire (Турция) — $ 5 тыс.;
  • 13-16-е место: Imperial Esports (Бразилия), paiN Gaming (Бразилия), 9z Team (Южная Америка), G2 Esports (Европа) — $ 4 тыс.

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.

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