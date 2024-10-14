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Генри Кавилл обсуждал важную роль в киновселенной Marvel — инсайдер

Генри Кавилл обсуждал важную роль в киновселенной Marvel — инсайдер
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Уже давно ходят слухи о том, что Генри Кавилл получит важную роль в киновселенной Marvel. После его появления в ленте «Дэдпул и Росомаха» подобные слухи стали появляться ещё чаще.

По данным различных инсайдеров, включая MyTimeToShineHello, актёр вёл переговоры, чтобы сыграть важного персонажа в фильмах Marvel Studios. Речь якобы идёт про роль Капитана Британия. Никаких подтверждений этому нет, однако Кавилл сам выражал желание сыграть персонажа.

Слухи о том, что Кавилл сыграет в киновселенной Marvel, ходят в течение многих лет. Актёр даже комментировал некоторые из них, которые гласили, что он появится во втором сезоне «Локи» в роли Гипериона. Тогда Кавилл заявил, что не появится в шоу. Так и случилось, а фанаты актёра расстроились.

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