Режиссёр «Я, робот» раскритиковал Илона Маска за копирование дизайна роботов из фильма

На днях Илон Маск представил всему миру беспилотное роботакси, а также некоторые новые модели роботов-помощников, которые всё больше и больше становятся похожими на людей.

Несмотря на то, что разработка роботов Маска индивидуальная, в их дизайне нашли много схожего с дизайном роботов из фильма «Я, робот» Алекса Пройаса. Режиссёр обратился к миллиардеру в соцсетях и раскритиковал его за воровство образов.

Эй, Илон, ты можешь вернуть мне мои эскизы, пожалуйста?

Многие пользователи тоже увидели сходство дизайна роботов Маска и роботов из ленты Пройаса.

Как выглядят Tesla Optimus Илона Маска

Фото: Tesla

Как выглядят роботы в фильме «Я, робот»

Фото: Twentieth Century Fox

Фильм Пройаса вышел в 2004 году. В главной роли снялся Уилл Смит.