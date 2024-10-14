«Ужасающий 4» станет «эпичным» завершением саги клоуна Арта

В свежем интервью Variety режиссёр Дэмиен Леоне, снявший все части франшизы «Ужасающий», рассказал, что четвёртая часть, которая уже подтверждена, станет финальной.

По словам Леоне, квадриквел «эпично» завершит сагу жуткого клоуна Арта. По словам постановщика, в новой части произойдут некие слишком безумные вещи, но вдаваться в детали и спойлерить режиссёр, само собой, не хочет.

Идея, которую я обдумываю, вероятно, будет в каком-то смысле самой экспериментальной, поэтому я не могу вдаваться в подробности. В следующей части произойдут по-настоящему безумные вещи. Это эпично завершит сагу Арта.

Хоррор «Ужасающий 3» вышел в кинотеатрах России одновременно со всем миром.