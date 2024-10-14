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«Не думаю, что с этим что-то происходит»: Дон Чидл — о фильме «Войны в доспехах» от Marvel

«Не думаю, что с этим что-то происходит»: Дон Чидл — о фильме «Войны в доспехах» от Marvel
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Про фильм «Войны в доспехах» уже давно не было слышно. Во время недавнего интервью актёр Дон Чидл, играющий Джеймса Роудса в киновселенной Marvel, рассказал о статусе проекта, чтобы зрители понимали, стоит ли ждать ленту вообще.

По словам Чидла, он не знает, на каком этапе находится фильм. Актёр пошутил, что людям стоит выяснить это и обязательно рассказать ему.

Вы можете выяснить это и дать мне знать… расскажите мне как-нибудь, если что-то узнаете. Я не уверен, что сейчас в этом направлении что-то происходит.

Лента, судя по описанию, должна рассказать о том, как Джеймс Роудс столкнётся с главным страхом Тони Старка, а его технологии попадут в злые руки.

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