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Фильм «Руки вверх!» с Сергеем Жуковым возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Руки вверх!» с Сергеем Жуковым возглавил кинопрокат России за уикенд
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Несколько дней назад стартовали показы фильма «Руки вверх!» об истории легендарной российской музыкальной группы Сергея Жукова. Лента, которая вышла 10 октября, возглавила прокат России за минувшие выходные.

За уикенд картина собрала 225,7 млн рублей. Лента обошла «Графа Монте-Кристо», который был в лидерах три недели подряд. Кстати, фильм про Эдмона Дантеса собрал за выходные 74,7 млн рублей.

Тройку лидеров по сборам замыкает американский рождественский слэшер «Ужасающий 3» — фильм собрал за уикенд 67,5 млн рублей. Ленту прокатывают в России официально. Картина «Василиса и хранители времени» расположилась на четвёртой строчке со сборами в 44,3 млн рублей.

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