«Проблемы с речью»: психолог рассказала о вреде чрезмерного использования гаджетов

Психолог Лидия Кутузова дала интервью газете «Известия» и поговорила про дурное влияние гаджетов на человека и на детей в частности.

Так, если ребёнок слишком много времени проводит за гаджетами, будь то смартфон, компьютер или подобное, это может негативно сказаться на его здоровье, отметила Кутузова. У ребёнка есть риск получить информационную перегрузку, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и проблемы с речью. Также эксперт рассказал о проблемах со сном.

Злоупотребление гаджетами может нарушить сон. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна. В результате нарушается циркадный ритм, возникает бессонница.

Эксперт рекомендует установить чёткие временные рамки для работы с гаджетами, создать «зоны, свободные от девайсов», использовать специальные приложения для контроля времени и обучать детей правильному обращению с электронными устройствами.