Режиссёр Пол Шредер назвал «Ученика» великим фильмом, но не стал смотреть его из-за Трампа

Режиссёр Пол Шредер, снявший ленты «Конвейер» и работавший с Мартином Скорсезе над лентами «Таксист» и «Последнее искушение Христа», высказался про картину «Ученик: Восхождение Трампа».

Саму картину Шредер назвал великой, однако он покинул кинотеатр почти в самом начале просмотра, поскольку не захотел тратить 135 минут на то, чтобы смотреть на Дональда Трампа.

«Ученик» поразил меня. Это отличный фильм, но он требует, чтобы вы провели 2 часа 15 минут в компании мелкого, достойного порицания человека. Это не Чарльз Фостер Кейн и не Говард Рорк. Этот человек — Трамп. Приди он к вам домой, вы бы выскользнули через заднюю дверь. Так зачем тратить 135 минут фильма в его компании?

Режиссёром «Ученика» выступил Али Аббаси. Премьера картины в России состоится 31 октября.