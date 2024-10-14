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Утечка: третий сезон мультсериала «Неуязвимый» стартует 6 февраля 2025 года

Утечка: третий сезон мультсериала «Неуязвимый» стартует 6 февраля 2025 года
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В соцсетях раньше времени появился тизер третьего сезона сериала «Неуязвимый». В нём озвучили дату старта сезона — премьера состоится 6 февраля 2025 года.

Судя по всему, сам тизер выпустят уже скоро. Как это обычно бывает, ролик утёк раньше времени, но сейчас его удалили из соцсетей.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник — совсем не тот, кем хочет казаться.

Проект получит четвёртый сезон, притом его продлили ещё до выхода третьего.

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