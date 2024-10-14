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В WhatsApp появилась функция добавления чатов в папки прямо из диалогов

В WhatsApp появилась функция добавления чатов в папки прямо из диалогов
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По данным издания WABetaInfo, в бета-версии WhatsApp под номером 2.24.19.25 появилась новая функция, которая позволяет добавлять чаты в папки прямо на экране диалога с другим пользователем.

С помощью особого ярлыка пользователи смогут быстро добавлять людей и групповые чаты в персонализированные списки, не заходя в настройки приложения. В издании отметили, что разработчики WhatsApp сосредоточены на улучшении функции перед официальным выпуском, чтобы ещё больше упростить процесс добавления контактов и групп в списки.

Фото: WABetaInfo

Важно отметить, что этот новый ярлык всё ещё находится в разработке и ещё не утверждён для выпуска. Функцию хотят как следует доработать, а потом выпускать для всех.

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