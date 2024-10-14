Второй этап Фестиваля цифрового спорта завершился сразу в двух городах

12-13 октября закончился второй этап Фестиваля цифрового спорта, который изначально должен был пройти только в Казани, однако неожиданно компания BR Engineering смогла провести соревнования по гоночным симуляторам у себя на московской базе.

В столице Республики Татарстан были зоны для поклонников виртуального футбола, хоккея, гонок и даже боевых искусств — все два дня они были наполнены людьми. Также мероприятие посетили гости: Айрат Мардеев из команды «КАМАЗ-Мастер», защитник ХК «Барс» Алишер Мубаракшин и победитель фиджитал-гонок на «Играх Будущего» Александр Смоляр. Также на мероприятие пришли популярные блогеры Владимир Vobon Тимофеев и Дмитрий OnePoint.

Фестиваль цифрового спорта продолжится 25 октября на Черноморском побережье – его гостей примет дворец спорта «Большой» в Олимпийском парке (пгт Сириус). Третий этап пройдёт в рамках «Открытых киберспортивных студенческих игр на призы губернатора Краснодарского края».