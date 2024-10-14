Выручка кинокомпании Данилы Козловского за 2023 год снизилась на 70% — СМИ

По данным телеграм-канала Mash, выручка кинокомпании актёра Данилы Козловского, известного по фильмам «Экипаж», «Легенда №17» и другим фильмам, снизилась на 70% за 2023 год.

Согласно информации, выручка компании DK Entertainment за прошлый год составила около 213,2 млн рублей, а чистая прибыль — 7,4 млн рублей. Как отмечает издание, на балансе компании в 2021-м числилось 700 млн рублей.

Козловский основал свою фирму в 2017 году. Данила выпустил ленты «Статус: свободен», «Тренер», «На районе», «Чернобыль» и сериал «Карамора». Больше проектов, которые выпускала кинокомпания DK Entertainment, пока не было.